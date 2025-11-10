Путин принял Грефа в Кремле

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом.
Глава государства второй раз за год встречается с Грефом, предыдущая их встреча прошла в конце июля. Тогда обсудили итоги работы Сбербанка за прошлый год и его текущую деятельность.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Сбербанк является крупнейшим и системообразующим банком в России, поэтому диалог главы государства с Грефом носит регулярный, постоянный характер.