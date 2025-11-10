В Омской области по решению суда капитально отремонтируют водопровод

Муниципальное предприятие «Коммунальник» в Оконешниковском райне по решению суда должно капитально отремонтировать местный водопровод. Соответствующий иск подала прокуратура.
Как указал надзорный орган, с начала нынешнего лета на участке водопровода в селах Сергеевка и Красовка постоянно случались порывы и люди сидели без воды. Аварии были связаны с тем, что водопроводные трубы свой ремонт давно уже выработали и нуждаются в замене.
Фемида требования удовлетворила. После вступления решения суда в законную силу прокуратура намерена проконтролировать его исполнение.