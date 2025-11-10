В Омской области по решению суда капитально отремонтируют водопровод

Как указал надзорный орган, с начала нынешнего лета на участке водопровода в селах Сергеевка и Красовка постоянно случались порывы и люди сидели без воды. Аварии были связаны с тем, что водопроводные трубы свой ремонт давно уже выработали и нуждаются в замене.