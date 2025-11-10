В Омске назначили нового директора «ТГК-11»

Часть местных жителей связывают смену руководства «ТГК-11» с тем, что компания регулярно фигурирует в негативных новостях. Так, только в конце октября был оглашен приговор техническому экс-директору АО за злоупотребление полномочий. Кроме того, омичи возмутились загрязнением воздуха. По их мнение, оно происходит из-за «ТГК-11», которая еще не модернизировала все оборудование. В конце сентября возбудили уголовное дело против должностных лиц компании по факту неисполнения решения суда об обязании «ТГК-11» устранить более 250 нарушений в области промышленной безопасности.