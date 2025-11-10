Ричмонд
В Омске назначили нового директора «ТГК-11»

К управлению компанией приступил Дмитрий Бондарь.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль назначил нового руководителя омской генерирующей компании. «ТГК-11» возглавил Дмитрий Бондарь. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

«Перед новым руководителем поставлены задачи повысить эффективность управления энергетическими активами и продолжать модернизацию оборудования. Правительство Омской области со своей стороны готово к совместной конструктивной работе», — рассказал глава региона.

Рабочее совещание с участием директора холдинга было посвящено планам по повышению эффективности и обновлению объектов тепло- и электроэнергетики в области. До 2027 года должны быть реализованы инвестиционные проекты по модернизации четырех турбоагрегатов на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На заседании отдельное внимание уделили вопросам соблюдения экостандартов и участию компании в федеральном проекте «Чистый воздух».

Часть местных жителей связывают смену руководства «ТГК-11» с тем, что компания регулярно фигурирует в негативных новостях. Так, только в конце октября был оглашен приговор техническому экс-директору АО за злоупотребление полномочий. Кроме того, омичи возмутились загрязнением воздуха. По их мнение, оно происходит из-за «ТГК-11», которая еще не модернизировала все оборудование. В конце сентября возбудили уголовное дело против должностных лиц компании по факту неисполнения решения суда об обязании «ТГК-11» устранить более 250 нарушений в области промышленной безопасности.

