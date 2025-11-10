Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегульдетской больнице Томской области отремонтируют стационар

Работы планируют завершить до конца этого года.

Здание стационара Тегульдетской районной больницы отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

В планах привести в порядок коридоры, холлы и палаты второго этажа, заменить сантехнику, а также преобразить помещения детской консультации. Работы намерены завершить до конца 2025 года.

«Благодаря капитальному ремонту мы решим несколько важных задач для района: создадим комфортные условия работы для сотрудников больницы и обеспечим предоставление качественной медицинской помощи по месту жительства для пациентов. Сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы медицинская инфраструктура в районах соответствовала современным стандартам и потребностям», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.