Новый автобусный маршрут свяжет ЖК «Анкудиновский парк» и Соцгород-2

Его запустят с 1 января 2026 года.

Источник: Время

Новый автобусный маршрут № 170 «Микрорайон Соцгород-2 — ЖК Анкудиновский парк» начнет работу в Нижегородской агломерации с 1 января. Об этом сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Маршрут пройдет через ЖК «Савин Парк», ТЦ «Мега», улицу Ларина, Мызинский мост, проспект Бусыгина и улицу Львовскую в Нижнем Новгороде.

Это обеспечит беспересадочное сообщение между жилыми комплексами, торговым центром «Мега» и станцией метро «Пролетарская», уточнила Чернышова.

Ранее сообщалось, как отследить транспорт при неработающем интернете в Нижнем Новгороде.