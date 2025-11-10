Новый автобусный маршрут свяжет ЖК «Анкудиновский парк» и Соцгород-2

Новый автобусный маршрут № 170 «Микрорайон Соцгород-2 — ЖК Анкудиновский парк» начнет работу в Нижегородской агломерации с 1 января. Об этом сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.
Маршрут пройдет через ЖК «Савин Парк», ТЦ «Мега», улицу Ларина, Мызинский мост, проспект Бусыгина и улицу Львовскую в Нижнем Новгороде.
Это обеспечит беспересадочное сообщение между жилыми комплексами, торговым центром «Мега» и станцией метро «Пролетарская», уточнила Чернышова.
