Новый автобусный маршрут свяжет ЖК «Анкудиновский парк» и Соцгород-2

Новый автобусный маршрут № 170 «Микрорайон Соцгород-2 — ЖК Анкудиновский парк» начнет работу в Нижегородской агломерации с 1 января. Об этом сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.