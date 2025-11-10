В Бурятии для предпринимателей проведут тренинг по эффективным продажам

Тренинг «Большие продажи без компромиссов и оправданий: система эффективных продаж по телефону и на встречах» проведут для предпринимателей 12 ноября в Улан-Удэ, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».