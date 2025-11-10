В Бурятии для предпринимателей проведут тренинг по эффективным продажам

Тренинг «Большие продажи без компромиссов и оправданий: система эффективных продаж по телефону и на встречах» проведут для предпринимателей 12 ноября в Улан-Удэ, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Спикером выступит бизнес-тренер с 22-летним опытом работы в сфере продаж Сергей Семенов. Он расскажет участникам об алгоритме работы с клиентами, даст советы, как сразу выделиться среди конкурентов, и поделится действенными практиками для успешного продвижения своего продукта.
Тренинг пройдет в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Смолина, 65. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.