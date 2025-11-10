Ричмонд
12 крупнейших аэропортов США закрыли для частных самолетов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило частным самолетам полеты в 12 аэропортов страны, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Ограничение вступает в силу 10 ноября и затронет крупнейшие авиахабы, включая аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, а также аэропорты Вашингтона, Лос-Анджелеса, Далласа и Чикаго.

Сообщается, что временная мера принята, чтобы снизить нагрузку на сотрудников аэропортов, не получающих зарплаты из-за продолжающегося шатдауна федерального правительства.

Ранее FAA вынуждено было сократить объем авиаперевозок в 40 крупнейших аэропортах страны из-за дефицита диспетчеров. Это привело к отмене более 2,5 тыс. и задержке 7 тыс. рейсов только за прошедшие выходные.

