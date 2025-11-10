Более ста нарушений декларирования зерна выявили в Ростовской области

Нарушения были установлены в ходе мониторинга данных реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации и сведений в ФГИС «Сатурн». Анализ показал, что в протоколах испытаний отсутствовали исследования на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании культур. В итоге управлением были признаны недействительными 103 декларации о соответствии. Владельцам зерна направлены предостережения.