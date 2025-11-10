Более ста нарушений декларирования зерна выявили в Ростовской области

В октябре Управление Россельхознадзора по Ростовской области выявило на территории региона 103 декларации о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры, оформленные с нарушениями. Общий объем зерна, не прошедшего необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента превысил 1,1 млн тонн.
Нарушения были установлены в ходе мониторинга данных реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации и сведений в ФГИС «Сатурн». Анализ показал, что в протоколах испытаний отсутствовали исследования на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании культур. В итоге управлением были признаны недействительными 103 декларации о соответствии. Владельцам зерна направлены предостережения.
