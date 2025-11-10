Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более ста нарушений декларирования зерна выявили в Ростовской области

Россельхознадзор выявил более миллиона тонн зерна с недостоверными декларациями в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В октябре Управление Россельхознадзора по Ростовской области выявило на территории региона 103 декларации о соответствии на злаковые, зернобобовые и масличные культуры, оформленные с нарушениями. Общий объем зерна, не прошедшего необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента превысил 1,1 млн тонн.

Нарушения были установлены в ходе мониторинга данных реестра деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации и сведений в ФГИС «Сатурн». Анализ показал, что в протоколах испытаний отсутствовали исследования на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании культур. В итоге управлением были признаны недействительными 103 декларации о соответствии. Владельцам зерна направлены предостережения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!