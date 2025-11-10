В кубанском Курганинске завершают капремонт канализационно-насосной станции

Специалисты завершают ремонт канализационно-насосной станции в городе Курганинске Краснодарского края, сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Головная канализационно-насосная станция (ГКНС) расположена на улице Розы Люксембург. Модернизировать ее начали в четвертом квартале прошлого года.
«К настоящему времени в здании станции обновили все изношенное оборудование, системы электроснабжения, освещения, отопления, а также сети канализации и водоснабжения. Смонтировали автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, а также сеть связи. В стадии завершения работы последнего этапа — проводится благоустройство территории ГНКС», — рассказал временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.