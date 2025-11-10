Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кубанском Курганинске завершают капремонт канализационно-насосной станции

Модернизация стартовала в четвертом квартале прошлого года.

Специалисты завершают ремонт канализационно-насосной станции в городе Курганинске Краснодарского края, сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Головная канализационно-насосная станция (ГКНС) расположена на улице Розы Люксембург. Модернизировать ее начали в четвертом квартале прошлого года.

«К настоящему времени в здании станции обновили все изношенное оборудование, системы электроснабжения, освещения, отопления, а также сети канализации и водоснабжения. Смонтировали автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией, а также сеть связи. В стадии завершения работы последнего этапа — проводится благоустройство территории ГНКС», — рассказал временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.