Кошки и собаки из Екатеринбурга отправились в Турцию, Китай и другие страны

В период с 3 по 9 ноября этого года в аэропорту «Кольцово» оформили ветеринарные сертификаты для вывоза за границу 12 кошек и собак. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Из уральской столицы животных отправляли в Китай, Турцию, Таиланд, Испанию, Черногорию, Вьетнам, а также Германию. Ветеринарные сертификаты подтверждают, что питомцы здоровы, а также прошли вакцинацию.
К тому же, в Объединенные Арабские Эмираты из уральской столицы экспортировали 403 килограмма рыбной продукции. Во внутренних российских перевозках было доставлено 462 килограмма готовой пищи. Порядка 410 килограммов для животных, а также 466 килограммов рыбы и морепродуктов.