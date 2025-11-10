Эксперт Воротников призвал учитывать опыт КМНС при сохранении природы Арктики

«Коренные жители северных территорий, люди, живущие в Арктике, испокон века связанные с ней, оказывают огромное влияние на ее устойчивое развитие. С одной стороны, они имеют огромный опыт жизни в ней, традиционные знания о ней, накопленные поколениями предков. И эти знания, опыт необходимо учитывать. Коренные народы — это ключевое звено в охране биоразнообразия на наших северных территориях», — сказал он.