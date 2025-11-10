Эксперт Воротников призвал учитывать опыт КМНС при сохранении природы Арктики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Опыт коренных малочисленных народов Севера (КМНС) важно учитывать при сохранении биоразнообразия Арктики. Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.
«Коренные жители северных территорий, люди, живущие в Арктике, испокон века связанные с ней, оказывают огромное влияние на ее устойчивое развитие. С одной стороны, они имеют огромный опыт жизни в ней, традиционные знания о ней, накопленные поколениями предков. И эти знания, опыт необходимо учитывать. Коренные народы — это ключевое звено в охране биоразнообразия на наших северных территориях», — сказал он.
Воротников отметил, что жизнь КМНС неразрывно связана с природой, поэтому их знания и опыт невероятно ценны. «Они рыбачат, охотятся и осознают, как важно поддерживать биоразнообразие. Они замечают, когда исчезают или ухудшаются популяции животных, птиц, рыб, лесов и других видов», — пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддерживать коренные малочисленные народы.
Также глава государства подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов РФ и Дня языков народов РФ. Они будут отмечаться 30 апреля и 8 сентября соответственно. День коренных малочисленных народов России будет проводиться с целью сохранения их традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры. День языков народов РФ учреждается с целью сохранения поддержки языков российских народов.