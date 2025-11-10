Капремонт школы в Муромцевском районе Омской области завершит другой подрядчик

В правительстве Омской области определились с подрядчиком, который завершит ремонт Муромцевской школы № 1. Победителем торгов стало ООО «Импульс».
Стартовая цена контракта составляла более 30 млн рублей. ООО «Импульс» запросило за работу 27,9 млн с копейками. И точно в такую же сумму оценил работы по завершению капремонта муромцевской школы еще один участник аукциона. Однако, так как компания «Импульс» подала заявку первой, именно она была признана победителем.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Импульс» — это не омская фирма, она зарегистрирована в Самарской области. По условиям торгов, подрядчик должен завершить все работы к 15 декабря.
Предыдущий подрядчик на этом объекте, компания «Ростпромстрой», был признан недобросовестным. Работы на школе практически не велись с лета нынешнего года.