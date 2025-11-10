Капремонт школы в Муромцевском районе Омской области завершит другой подрядчик

Стартовая цена контракта составляла более 30 млн рублей. ООО «Импульс» запросило за работу 27,9 млн с копейками. И точно в такую же сумму оценил работы по завершению капремонта муромцевской школы еще один участник аукциона. Однако, так как компания «Импульс» подала заявку первой, именно она была признана победителем.