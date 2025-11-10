Ричмонд
В Иркутской области на 14% сократились незаконные рубки леса

Объем незаконно заготовленной древесины сократился на 71%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области зафиксировано значительное снижение объемов незаконной вырубки леса. По данным на 2025 год, количество незаконных рубок уменьшилось на 14%, а объем незаконно заготовленной древесины сократился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего с начала года выявлено 362 случая незаконной рубки на площади 164 гектара. Объем незаконно заготовленной древесины составил 17 281 кубометр, а причиненный ущерб оценивается в 196 миллионов рублей.

— Контроль за пресечением незаконных рубок организован на постоянной основе. С каждым годом мы фиксируем снижение по всем показателям. Это — результат слаженной межведомственной деятельности и профилактических мероприятий, — прокомментировал исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

В рамках лесного контроля проведено 2250 проверок, включая 1806 выездных обследований и 444 наблюдения за соблюдением требований. Лесными инспекторами составлено 377 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 299 лиц, назначены штрафы на общую сумму 701,7 тысячи рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области обсудили бюджет на 2026−2028 годы.