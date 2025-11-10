В Иркутской области на 14% сократились незаконные рубки леса

В Иркутской области зафиксировано значительное снижение объемов незаконной вырубки леса. По данным на 2025 год, количество незаконных рубок уменьшилось на 14%, а объем незаконно заготовленной древесины сократился на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.