После 25 лет ожидания хутор в Новочеркасске получит водопровод

На встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем жители западной части Новочеркасска обратились с коллективным обращением о решении многолетней проблемы водоснабжения в хуторе Епифанове. Как выяснилось, около 300 местных жителей вот уже 25 лет ждут централизованного водопровода, получая воду только через автоцистерны.