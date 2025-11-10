После 25 лет ожидания хутор в Новочеркасске получит водопровод

На встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем жители западной части Новочеркасска обратились с коллективным обращением о решении многолетней проблемы водоснабжения в хуторе Епифанове. Как выяснилось, около 300 местных жителей вот уже 25 лет ждут централизованного водопровода, получая воду только через автоцистерны.
Как говорится на сайте донского правительства, решить этот вопрос поможет федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На строительство водопровода предусмотрено почти 57 миллионов рублей. Муниципалитет должен определить подрядчика до конца этого года, а завершить работы планируется к концу 2026 года.
Губернатор поручил министерству ЖКХ области взять на особый контроль ход выполнения работ.
