Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После 25 лет ожидания хутор в Новочеркасске получит водопровод

В хуторе Епифанове под Новочеркасском построят водопровод по федеральной программе.

Источник: Комсомольская правда

На встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем жители западной части Новочеркасска обратились с коллективным обращением о решении многолетней проблемы водоснабжения в хуторе Епифанове. Как выяснилось, около 300 местных жителей вот уже 25 лет ждут централизованного водопровода, получая воду только через автоцистерны.

Как говорится на сайте донского правительства, решить этот вопрос поможет федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На строительство водопровода предусмотрено почти 57 миллионов рублей. Муниципалитет должен определить подрядчика до конца этого года, а завершить работы планируется к концу 2026 года.

Губернатор поручил министерству ЖКХ области взять на особый контроль ход выполнения работ.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше