Саркози назвал жизнь в тюрьме кошмаром

В понедельник апелляционный суд Парижа рассматривает ходатайство об освобождении Саркози из тюрьмы. В случае его удовлетворения тюремное заключение может быть заменено на освобождение под залог, ношение электронного браслета или же нахождение дома под строгим надзором судебных органов. Прокуратура предложила освободить его под судебный контроль.
«Это тяжело, это очень тяжело, безусловно, для каждого заключенного. Я бы даже сказал, что это изнурительно… Я хочу отдать должное сотрудникам тюрьмы, которые проявили исключительную человечность и сделали этот кошмар — потому что это кошмар — терпимым», — сказал Саркози, выступая в суде по видеосвязи. Его слова приводит агентство Франс Пресс.
По словам экс-президента, он никогда не мог представить, что в 70 лет окажется в тюрьме. Бывший политик вновь заявил о своей невиновности и сказал, что не собирается признаваться в том, чего он не совершал.
Саркози поместили 21 октября в парижскую тюрьму Санте, где он отбывает пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил. Помещение Саркози в тюрьму является первым случаем реального заключения в тюрьму бывшего главы государства в истории Пятой французской республики.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.