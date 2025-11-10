Открыт закон, объясняющий хаотичное движение хромосом

Ученые давно интересуются тем, как геном устроен в трехмерном виде, как клетка его сворачивает и разворачивает и какие фундаментальные физические принципы управляют этим процессом. Для получения ответа на этот вопрос российские и зарубежные исследователи разработали модель, описывающую процесс движения хромосом на средних временных масштабах, и при ее помощи обнаружили, что движение их участков как длинных полимерных цепей подчиняется универсальному физическому закону.