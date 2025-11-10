Аспарагус: уход, пересадка и советы по выращиванию

Каким бы красивым и эффектным ни был комнатный аспарагус — это лишь декоративное растение. А вид, который употребляется в пищу, называется спаржа лекарственная, или спаржа обыкновенная (Asparagus officinalis). Ее можно выращивать на даче, у садоводов она пользуется заслуженной популярностью.