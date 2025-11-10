Жители Ростовской области могут сообщать о БПЛА через приложение Радар. НФ

Жители Ростовской области могут сообщать о БПЛА с помощью мобильного приложения Радар. НФ, скачать его можно через РуСтор (RuStore). Об этом напомнили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Программа разработана Общероссийским общественным движением «Народный фронт». Она помогает оперативно реагировать на сообщения очевидцев о беспилотниках и диверсионных группах.
Пользователь программы должен навести камеру смартфона на объект, выбрать его тип, сделать фото и отправить сигнал. Информация сразу поступает в федеральные службы для проверки. Система автоматически определяет местоположение и направление движения.
После обновления в приложении также можно ознакомиться с обучающими материалами по тактической медицине и правильным действиям в критических ситуациях.
С момента запуска Радар. НФ принял более 30 тысяч сигналов. На данный момент приложение скачали уже свыше 1,9 млн человек.
Приложение доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадке RuStore, а также в магазине для экосистем Huawei AppGallery. Инструкцию по функционалу приложения на IOS, можно найти на сайте Народного фронта.
