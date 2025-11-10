Сочи может стать Культурной столицей России

До конца 2025 года в Сочи запланировано около 50 крупных культурных мероприятий. В Сочинском художественном музее продолжается выставка Зураба Церетели, а в музее Н. А. Островского проходят выставки Ольги Гебхард-Скориковой и работ художников Е. Готье и М. Протасевича. На сцене Зимнего театра готовится к открытию фестиваль русской музыки и слова, посвященный 185-летию П. И. Чайковского.