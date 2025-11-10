Ричмонд
Сочи может стать Культурной столицей России

Сочи участвует в голосовании за звание «Культурной столицы России 2027».

Источник: Комсомольская правда

Сочи участвует в борьбе за звание «Культурной столицы России 2027». Город-курорт, известный своими многочисленными фестивалями и богатой культурной жизнью, представлен во всероссийском голосовании, которое продлится на сайте «Госуслуги» до 5 декабря.

«Среди номинантов — Сочи, что вполне закономерно, — сказал вице-губернатор региона Александр Руденко. — Все, кто любит его и считает культурной столицей, может поддержать в голосовании».

Сочи заслуженно является одним из 28 городов-номинантов. На данный момент за курорт уже отдали свои голоса около 81 тысячи человек.

В администрации Краснодарского края отметили, что Сочи прочно зарекомендовал себя как один из ключевых культурных центров России. В городе расположены такие известные площадки, как Зимний театр, Зал органной и камерной музыки, Новый театр Сочи, концертный зал «Фестивальный» и Сочинская камерная филармония, а также пять музеев.

В Сочи регулярно проводятся фестивали различных направлений, включая джазовый фестиваль Игоря Бутмана, фестивали армейской песни, органной музыки, камерной и барочной музыки, Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета и фестиваль Дениса Мацуева. Город также активно развивает новые культурные проекты, например, международный фестиваль-конкурс «Красная гвоздика» и кинофестиваль «Победили вместе».

До конца 2025 года в Сочи запланировано около 50 крупных культурных мероприятий. В Сочинском художественном музее продолжается выставка Зураба Церетели, а в музее Н. А. Островского проходят выставки Ольги Гебхард-Скориковой и работ художников Е. Готье и М. Протасевича. На сцене Зимнего театра готовится к открытию фестиваль русской музыки и слова, посвященный 185-летию П. И. Чайковского.

Событийный туризм играет важную роль в привлекательности Сочи. Культурные мероприятия ежегодно привлекают значительную часть из миллионов туристов, посещающих курорт. С начала 2025 года Сочи принял 6,2 млн туристов и 800 тысяч экскурсантов.