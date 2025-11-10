Олимпийский чемпион Траньков: В Казани с фигурным катанием все хорошо

"Казань очень богата своими спортсменами. В парном катании на данный момент выступает три девушки из Казани. Я сам тренировал Евгению Тарасову (каталась в паре с Евгением Морозовым), которая тоже из Казани и представляла в свое время Республику Татарстан и выступала на Олимпийских играх. Я числился тренером Республики, когда работал с этой парой. Очень много хороших фигуристов из Татарстана не только Дина Хуснутдинова и Глеб Лутфуллин, которые в данный момент выступают на соревнованиях.