Олимпийский чемпион Траньков: В Казани с фигурным катанием все хорошо

"Казань очень богата своими спортсменами. В парном катании на данный момент выступает три девушки из Казани. Я сам тренировал Евгению Тарасову (каталась в паре с Евгением Морозовым), которая тоже из Казани и представляла в свое время Республику Татарстан и выступала на Олимпийских играх. Я числился тренером Республики, когда работал с этой парой. Очень много хороших фигуристов из Татарстана не только Дина Хуснутдинова и Глеб Лутфуллин, которые в данный момент выступают на соревнованиях.
Казань представлена во всех видах и это здорово, что здесь фигурное катание развивается. В каждом поколении появляются новые звезды. Казалось бы Евгения Тарасова, Алина Загитова уже закончили, а тут Дина подросла и уже выиграла Гран-при в Казани, с чем я, кстати, ее и поздравляю. Глеб тоже много лет у Алексея Мишина тренируется и завоевывает медали. Так что с фигурным катанием в Казани все хорошо«, — сказал Траньков корреспонденту “Татар-информа”.
Гран-при по фигурному катанию проходил 8 и 9 ноября во Дворце спорта в Казани.