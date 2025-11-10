Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в мясе от четырех предприятий Беларуси

Россельхознадзор нашел кишечную палочку в мясе от четырех предприятий Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратилась в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус белорусских предприятий в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль». Причина — первичное обнаружение бактерий группы кишечной палочки.
Под усиленный контроль попала продукция пяти белорусских предприятий. В четырех из них в продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про ОАО «Гродненский мясокомбинат» (БГКП обнаружены в готовых мясных продуктах), ОАО «Гомельский мясокомбинат» (БГКП нашли в говядине).
Также называются производственный кооператив «Мотоль» (БГПК нашли в говядине), ОАО Александрийское (колбасный цех по производству мясопродуктов и колбасных изделий). Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в говядине, сообщили в ведомстве. Кроме того, в составе корма от ЧТПУП «Пэтс Фуд» обнаружили ДНК кукурузы.
Ранее пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора.
Кроме того, продажи популярной в Беларуси Lada Largus приостановили из-за руля.
Тем временем Минсельхозпрод сказал, что будет с картошкой в Беларуси.