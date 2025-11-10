В Иркутской области обсудили региональный бюджет на ближайшие три года

По данным министерства финансов, планируется, что в следующем году в региональную казну поступит 275 миллиардов рублей. А вот расходы должны составить около 300 миллиардов. Как пояснила министр финансов Екатерина Багайникова, в приоритете остаются финансовое благополучие жителей Иркутской области, исполнение региональных и национальных проектов, помощь муниципалитетам. Более 60% расходов составит финансирование социальной сферы. Таким образом сохраняются бюджетные обязательства, в том числе перед семьями и детьми, а также участниками СВО и их близкими.