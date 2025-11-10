В Иркутской области обсудили региональный бюджет на ближайшие три года

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло совместное заседание комитетов и комиссий, на котором обсуждался проект областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
По данным министерства финансов, планируется, что в следующем году в региональную казну поступит 275 миллиардов рублей. А вот расходы должны составить около 300 миллиардов. Как пояснила министр финансов Екатерина Багайникова, в приоритете остаются финансовое благополучие жителей Иркутской области, исполнение региональных и национальных проектов, помощь муниципалитетам. Более 60% расходов составит финансирование социальной сферы. Таким образом сохраняются бюджетные обязательства, в том числе перед семьями и детьми, а также участниками СВО и их близкими.
Депутаты напомнили еще о нескольких очень важных статьях расходов. Так, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков отметил, что необходимо продолжить работу по привлечению медицинских кадров, закупку и ремонт медоборудования, обеспечить санитарную авиацию.
Руководитель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталий Перетолчин говорил об обеспечении авиаперевозок в северные районы, заместитель председателя ЗС Наталья Дикусарова подчеркнула важность финансирования инициативных проектов.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников также поддержал мнение, что необходимо сохранить финансирование инициативных проектов.
Обсуждалось еще множество существенных моментов, которые обязательно должны получить полагающуюся бюджетную поддержку. Например, организация летнего детского отдыха. Или ремонт и строительство социальных учреждений. Не забыли и о своевременной оплате труда учителей и медработников.
Заключения о проекте бюджета представили Контрольно-счетная палата Иркутской области и прокуратура. По итогам обсуждения комитеты и комиссии будут вырабатывать свои предложения.