Бизнесу Рязанской области рассказали о системе охраны товарных знаков

В качестве спикеров на семинаре выступили заместитель начальника центра по взаимосвязям с органами власти Федерального института промышленной собственности Роспатента Денис Савченко и главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности ФИПС Роспатента Евгений Шиманский. Они рассказали, почему сегодня бизнес не может эффективно развиваться без товарного знака, а также провели подробный разбор того, как устроена система охраны товарных знаков в России и мире, что можно зарегистрировать и как самостоятельно проверить похожие товарные знаки.