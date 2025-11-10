Бизнесу Рязанской области рассказали о системе охраны товарных знаков

Образовательный семинар для предпринимателей «Товарный знак как обязательная составляющая развития бизнеса» прошел в Рязани. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Агентстве развития бизнеса Рязанской области.
В качестве спикеров на семинаре выступили заместитель начальника центра по взаимосвязям с органами власти Федерального института промышленной собственности Роспатента Денис Савченко и главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности ФИПС Роспатента Евгений Шиманский. Они рассказали, почему сегодня бизнес не может эффективно развиваться без товарного знака, а также провели подробный разбор того, как устроена система охраны товарных знаков в России и мире, что можно зарегистрировать и как самостоятельно проверить похожие товарные знаки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.