В Нижегородской области проведут проект «Кадровый резерв руководителей АПК»

Молодежь Нижегородской области может принять участие в проекте «Кадровый резерв руководителей АПК», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Будущее аграрной отрасли в руках молодежи. Свежие идеи, подкрепленные качественным обучением, и опыт наставников создают идеальную формулу для профессионального роста специалистов. Конкурс даст им возможность развить свои управленческие компетенции. А наша задача — выявить талантливых руководителей, способных эффективно работать на разных ступенях управления в аграрном секторе», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
В регионе уже стартовал прием заявок на участие в проекте, он продлится до 23 ноября. Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием и опытом работы в аграрной отрасли не менее года. Им нужно будет пройти конкурсный отбор, который будет реализован в три этапа: регистрация участников, тестирование на оценку профессиональных и надпрофессиональных компетенций, собеседование с конкурсной комиссией.
«Участники, успешно преодолевшие отбор, пройдут бесплатную образовательную программу профессиональной переподготовки “Организация эффективного управления АПК”. Кроме того, у них будет возможность поработать с наставником из числа представителей регионального минсельхоза и руководителей ведущих аграрных предприятий региона, а также предложить свои идеи и проекты в агропромышленном комплексе правительству региона и отраслевому бизнес-сообществу», — отметила ректор Нижегородского регионального института управления и экономики агропромышленного комплекса Елена Яковлева.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.