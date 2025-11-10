В Нижегородской области проведут проект «Кадровый резерв руководителей АПК»

В регионе уже стартовал прием заявок на участие в проекте, он продлится до 23 ноября. Участниками проекта могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием и опытом работы в аграрной отрасли не менее года. Им нужно будет пройти конкурсный отбор, который будет реализован в три этапа: регистрация участников, тестирование на оценку профессиональных и надпрофессиональных компетенций, собеседование с конкурсной комиссией.