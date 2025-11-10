Участник СВО возглавил управление в администрации Башкирии

Его профессиональный путь начался с работы аналитиком в консалтинговой компании. В дальнейшем он работал в Министерстве экономического развития России, в управлении по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии, в Центре гуманитарных исследований при министерстве культуры республики, а также возглавлял отдел по гармонизации межнациональных отношений в аппарате правительства региона.