Участник СВО возглавил управление в администрации Башкирии

Ильмир Аглиуллин назначен на руководящую должность в аппарате главы республики.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 10 ноября объявил о назначении Ильмира Аглиуллина начальником управления по общественно-политическому развитию в своей администрации.

Ильмир Аглиуллин родился в 1992 году в поселке Миндяк Учалинского района. Он получил образование в Финансовом университете при Правительстве РФ, где изучал политологию и финансовое право, а затем окончил Высшую школу экономики. Дополнительно он проходил обучение в МГИМО, РАНХиГС и Башкирской академии государственной службы.

Его профессиональный путь начался с работы аналитиком в консалтинговой компании. В дальнейшем он работал в Министерстве экономического развития России, в управлении по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии, в Центре гуманитарных исследований при министерстве культуры республики, а также возглавлял отдел по гармонизации межнациональных отношений в аппарате правительства региона.

С октября 2022 года по сентябрь 2025 года Аглиуллин проходил службу в Вооруженных силах России. Он имеет государственные награды, включая медаль Жукова, знак «Участнику СВО» и орден генерала Шаймуратова.

