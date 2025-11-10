В РВИО заявили о важности премий в честь выдающихся отечественных историков

После революционных потрясений 1917 года Тарле остался в Петрограде: читал лекции, много печатался, редактировал исторический журнал «Анналы», продолжал свои научные изыскания по истории Франции и России и в области истории международных отношений. До начала Великой Отечественной войны он написал еще ряд трудов: «Наполеон», «Нашествие Наполеона на Россию», «Талейран» и другие. Они были переведены на многие иностранные языки и уже тогда сделали Тарле самым популярным советским историком за счет доступности изложения материала вкупе с богатой материальной базой.