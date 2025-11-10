Новые скамейки, брусчатка и озеленение: сквер на проспекте Амирхана преобразился

В казанском сквере на проспекте Амирхана благоустроили территорию вокруг памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В пространстве установили пять новых скамеек и урн, заменили брусчатку возле монумента и в центре площади. Работы провели в рамках подготовки к памятной дате — 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в комитете внешнего благоустройства.