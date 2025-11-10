В Тульской области почти 460 тысяч человек привились от гриппа

Около 460 тысяч жителей Тульской области, из которых свыше 105 тысяч — дети, привились от гриппа во время прививочной кампании 2025 года, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.