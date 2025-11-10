В Тульской области почти 460 тысяч человек привились от гриппа

Около 460 тысяч жителей Тульской области, из которых свыше 105 тысяч — дети, привились от гриппа во время прививочной кампании 2025 года, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«С наступлением осени традиционно растет число случаев гриппа и других респираторных заболеваний. Вакцинация играет ключевую роль в формировании коллективного иммунитета, обеспечивая тем самым защиту для наиболее уязвимых слоев населения, таких как пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями», — отмечается в сообщении.
Записаться на прививку от гриппа можно в регистратуре медучреждений, на портале «Госуслуги» и региональном сайте «Доктор 71». Также по выходным работают мобильные пункты вакцинации возле торгового центра «Макси» в Туле и торгового центра «Первый» в Новомосковске.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.