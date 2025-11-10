Ричмонд
В Совфеде допустили, что Польша и Румыния вступят в войну с РФ

Польша и Румыния могут стать участниками вооруженного конфликта с Россией. Такое мнение высказал заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в программе «Что это было» на RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Джабаров уточнил, что в случае вступления в военное противостояние с российской стороной страны Европы станут «разменной монетой», потому что Вашингтон и американский президент Дональд Трамп не считает нужным беспокоиться о будущем Европы, сообщает RTVI.

Сенатор напомнил о плане США вернуть в гарнизон Кентукки 800 американских военнослужащих, дислоцирующихся на базе в Румынии.

«Я не говорю, что я прав, но не исключаю: Румыния, как и Польша, — это страны, которые могут ввязаться в войну с Россией. И тогда Трамп будет вынужден своих солдат тоже использовать — если на территории Румынии, допустим, будут такие военные действия», — добавил член Совета Федерации.

Сенатор уточнил, что Дональд Трамп поэтому и намеривается вывести американский контингент из Румынии, чтобы не ввязаться в открытое противостояние с Россией.

По мнению собеседника RTVI, европейские страны просчитались, отказавшись от российских энергоносителей, поставки которых были стабильными, а цены на них — приемлемыми. Сенатор уточнил, что России нужна Европа, готовая к сотрудничеству, соблюдающая интересы других государств. Он напомнил, что до сих пор европейские страны не приняли решения относительно предложений Кремля к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности, которые были представлены 15 декабря 2021 года. «Теперь пусть Европа думает», — добавил Джабаров.

Политик отметил, что в настоящее время европейские государства направляют гигантские средства на помощь Украине. Сенатор подчеркнул, что несмотря на усилия европейцев, они не смогут одолеть Россию.

