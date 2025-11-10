В Совфеде допустили, что Польша и Румыния вступят в войну с РФ

По мнению собеседника RTVI, европейские страны просчитались, отказавшись от российских энергоносителей, поставки которых были стабильными, а цены на них — приемлемыми. Сенатор уточнил, что России нужна Европа, готовая к сотрудничеству, соблюдающая интересы других государств. Он напомнил, что до сих пор европейские страны не приняли решения относительно предложений Кремля к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности, которые были представлены 15 декабря 2021 года. «Теперь пусть Европа думает», — добавил Джабаров.