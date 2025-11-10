Завершение реконструкции улицы Вавилова в Ростове перенесли на май 2026 года

Параллельно власти отметили, что подрядчик «снизил темп строительно-монтажных работ» и в связи с этим «произошло отклонение от графика». Обновленный график уже ввели в работу. Также указано, что с учетом всех изменений стоимость реализации проекта выросла до 10,1 млрд рублей.