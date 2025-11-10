Завершение реконструкции улицы Вавилова в Ростове перенесли на май 2026 года

Реконструкция дороги на улице Вавилова в Ростове-на-Дону выполнена на 64,3%. Завершение работ перенесли на 30 мая 2026 года. Информацию городских властей в ответ на официальный запрос предоставили в министерстве транспорта региона. Документ был опубликован в телеграм-канале «Урбанистика — Ростов-на-Дону».
Оказалось, что проект вынуждены были скорректировать из-за «невозможности строительства на некоторых участках второго этапа работ». На данный момент положительное заключение Госэкспертизы получено по всем запланированным этапам.
Параллельно власти отметили, что подрядчик «снизил темп строительно-монтажных работ» и в связи с этим «произошло отклонение от графика». Обновленный график уже ввели в работу. Также указано, что с учетом всех изменений стоимость реализации проекта выросла до 10,1 млрд рублей.
Ранее о переносе сроков завершения работ информировали власти Ростова-на-Дону.
Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проезжую часть на улице Вавилова должны расширить до четырех полос, также предполагается строительство транспортной развязки на пересечении Особенной, Вавилова и Королева. Общая протяженность объекта — 10,5 км.
Реконструкция проводится для увеличения пропускной способности проезжей части и улучшения доступности Суворовского микрорайона.
