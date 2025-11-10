Ричмонд
В Узбекистане выросла продолжительность жизни населения

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Средняя продолжительность жизни в Узбекистане у мужчин составляет 73 года, среди женщин — 77,5 лет. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев, пишет пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.uz

Президент посетил Ташкентский государственный медицинский университет, где обсудил результативность реформ в системе здравоохранения и фармацевтики.

«В нашей стране средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 71 до 73 лет, а женщин — с 76 до 77,5 лет, и это, можно сказать, большое достижение, которого мы с вами добились», — цитирует выступление президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

Шавкат Мирзиёев отметил, что эти показатели являются также результатом упорного труда более 600 тысяч медицинских работников в стране.

В стране ускоренными темпами проводятся реформы по устойчивому развитию экономики, обеспечению занятости и доходов населения, укреплению здоровья народа.

По его словам, в последние годы в сферу здравоохранения было направлено 230 триллионов сумов. За счет этих средств в регионах введены в эксплуатацию 187 новых поликлиник и больниц, 1 244 учреждения реконструированы и оснащены современным оборудованием.

Мирзиёев на встрече в вузе также вручил государственные высокие звания, ордена и медали в связи с Днем медицинских работников, который отмечается в Узбекистане во второе воскресенье ноября.

По данным официальной статистики, на 1 октября 2025 года численность населения страны увеличилась за год на 1,9% до 38,1 миллиона человек.