Пользователи смарт-часов HUAWEI Watch Ultimate 2 смогут звонить без телефона

Они ощущаются на руке уверенно тяжелыми, хотя к их весу быстро привыкаешь, и напоминают скорее инструмент, чем украшение. Прочность здесь не декоративная, а реальная, которую чувствуешь при каждом касании. При этом благодаря лаконичному дизайну, сглаженным кромкам и продуманной эргономике эти часы не мешают повседневным жестам. Но тем, кто привык к тонким стальным сорокамиллиметровым моделям, может потребоваться время на адаптацию.