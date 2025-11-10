В Орловском отделении Центрального банка прошла экскурсия для детей

Экскурсия для детей участников СВО и воспитанников приемных семей была организована в отделении Центрального банка России в городе Орле. Мероприятие прошло в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
Участники экскурсии узнали об истории финансовой системы и роли банка в жизни страны, а также познакомились с 160-летней историей учреждения, увидели старинные банковские документы, монеты и купюры. Особое внимание экскурсоводы уделили военной истории здания.
«Такие встречи позволяют детям не только узнать об экономике и истории, но и почувствовать уважение к труду тех, кто восстанавливал наш город и его учреждения после войны», — отметили в управлении социальной поддержки администрации Орла.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.