Усадьба Бринкманов в Воронеже готовится к реставрации

В Воронеже утвержден проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Бринкманов». Документацию, разработанную по заказу собственника, согласовало Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.
Проектом предусмотрен комплекс работ по сохранению исторического облика здания: ремонт и реставрация фасадов и крыши, укрепление фундаментов, замена окон и дверей, модернизация инженерных систем и благоустройство территории.
Сохранившийся двухэтажный флигель усадьбы, датируемый серединой XIX века, имеет богатую историю. Принадлежавшая семейству Бринкманов территория изначально была огромной дачей Елизаветы Красовской, а позднее стала публичным садом — одним из любимых мест для гуляний воронежцев.
Особую страницу в истории усадьбы занял 1877 год, когда здесь был организован военный госпиталь для солдат, раненых в Русско-турецкой войне. Первая группа из 134 раненых поступила сюда 28 июля 1877 года.
В начале XX века флигель использовался как дом управляющего имением, а после революции 1917 года имущество Бринкманов было конфисковано. Несмотря на все исторические перипетии, здание пережило Великую Отечественную войну без серьезных повреждений и в 1994 году было поставлено под государственную охрану.
В 2024 году памятник архитектуры был передан в частную собственность с обязательствами по сохранению. Предстоящая реставрация вернет городу важный исторический объект, адаптированный для современного использования.