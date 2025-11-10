Усадьба Бринкманов в Воронеже готовится к реставрации

В начале XX века флигель использовался как дом управляющего имением, а после революции 1917 года имущество Бринкманов было конфисковано. Несмотря на все исторические перипетии, здание пережило Великую Отечественную войну без серьезных повреждений и в 1994 году было поставлено под государственную охрану.