Экспортеров Крыма приглашают на вебинар о документах для поставок

Участники рассмотрят ключевые этапы, в том числе логистику, таможенное оформление и валютный контроль.

Представителей экспортных компаний Крыма приглашают принять участие в вебинаре «Документальное сопровождение цепочки поставки при экспорте: логистика, таможенное оформление, валютный контроль», который состоится 12 ноября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.

Мероприятие организовано специалистами Российского экспортного центра. На онлайн-встрече со слушателями рассмотрят ключевые этапы поставок, в том числе логистику, таможенное оформление и валютный контроль. Также им объяснят, как учесть условия будущей сделки во внешнеторговом контракте и выбрать оптимальный режим таможенного оформления.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: +7 (978)990−79−24 или электронной почте: exportrk2018@yandex.ru.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Эффективная транспортная система.