На улице Руднева в Хабаровске завершают благоустройство сквера

Работы по благоустройству сквера на улице Руднева в Хабаровске, которые проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», находится на завершающем этапе, сообщили в пресс-службе администрации города.
Специалисты разместили там скамейки и перголы, оборудовали детский игровой городок и места для занятий спортом с травмобезопасным покрытием. Теперь остается повесить качели, провести освещение и установить видеокамеры.
«Весной совместно с “Горзеленстроем” мы высадим газонную траву, плодоносные деревья. Кроме того, проведем субботник с местными жителями и продолжим обсуждение вариантов благоустройства. Благодарю всех, кто проголосовал за этот сквер», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.