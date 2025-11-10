Ричмонд
Лукашенко предупредил о требовательности к кадрам в Беларуси

Лукашенко заявил про требовательность к кадрам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о требовательности к кадрам в Беларуси. Об этом после совещания 10 ноября сообщил глава Администрации президента Дмитрий Крутой. Подробности приводит БелТА.

— Президент еще раз сегодня это подчеркнул: требовательность к кадрам за выполнение тех мероприятий и проектов, которые будут заложены и приняты делегатами Всебелорусского народного собрания, будет увеличена многократно, — заявил Дмитрий Крутой.

Он уточнил: особенность следующего цикла будет состоять в том, что программа каждый год, а не один раз в пять лет, будет выноситься на представительный форум. Глава Администрации заметил, что ошибки и недоработки фактически станут публичными.

— Будут рассматриваться, можно сказать, всей страной. Поэтому здесь спрос, естественно, будет совершенно иным. По настроению и поручениям Президента вы чувствуете, что уже система начинает, — отметил Дмитрий Крутой.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какую информацию надо хранить на бумаге, чтобы избежать утечек.

Кроме того, Лукашенко предупредил чиновников про использование мобильных телефонов и записи их разговоров: «Чем вы занимаетесь, куда вы ходите… Никакого секрета».

Также Лукашенко высказался о приросте мигрантов до 100 000 человек за пять лет.

