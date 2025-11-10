Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2025

Отопление и горячую воду отключат в Иркутске 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2025 коснется Свердловского, Октябрьского и Правобережного округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, ограничения вводятся из-за планового ремонта, необходимого для предотвращения аварийный ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 11 ноября 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улица Костычева, 1, Станиславского, 7, Пискунова, 156/1, Халтурина, 15, — уточняет оператор.

Также это значит, что жильцы некоторых домов временно останутся без горячей воды. Без удобств сибирякам придется сидеть с 9:00 до 16:00. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 11 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе вынесен приговор 35-летнему жителю поселка Карахун, который напал на главу поселения и его супругу.