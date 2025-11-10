Окружную клиническую больницу в ХМАО оснастили новым оборудованием

Новое медоборудование приобрели для отделения анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В частности, материально-техническую базу учреждения пополнили современные инкубаторы, которые обеспечивают необходимую окружающую среду для недоношенных малышей, и открытые реанимационные системы для проведения сложных вмешательств. Также в распоряжение врачей поступили кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких и прибор для измерения уровня билирубина без уколов.
«Это многофункциональные и надежные аппараты для выхаживания всех групп детей. Здесь применяется щадящий метод вентиляции легких с очень высокой частотой дыхания — до 600 в минуту. Оборудование обеспечивает газообмен, минимально травмируя нежные легкие малыша», — подчеркнул заведующий отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей Окружной клинической больницы Игорь Колмаков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.