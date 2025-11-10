В Челябинске завершился фестиваль уличного искусства «Стены»

Фестиваль уличного искусства «Стены» прошел в Челябинске. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
В этом году участники фестиваля все лето и осень раскрашивали подпорные стены на улице Новороссийской. В последний день мероприятия организаторы провели экскурсию по обновленному арт-пространству. Куратор проекта Гор Пиначян рассказал, как рождались сюжеты для росписей — они основаны на историях и ассоциациях, которые собирали у местных жителей.
«Вместе с профессиональными художниками горожане преобразили пространство, используя символы и историю Ленинского [района]. Управление архитектуры Челябинска на всех этапах поддерживало проект: специалисты ведомства консультировали организаторов, а также участвовали в согласовании эскизов и в приемке финальных работ», — отметили в администрации Челябинска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.