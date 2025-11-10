В Челябинске завершился фестиваль уличного искусства «Стены»

В этом году участники фестиваля все лето и осень раскрашивали подпорные стены на улице Новороссийской. В последний день мероприятия организаторы провели экскурсию по обновленному арт-пространству. Куратор проекта Гор Пиначян рассказал, как рождались сюжеты для росписей — они основаны на историях и ассоциациях, которые собирали у местных жителей.