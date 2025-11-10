Финские истребители начали учения у границы с Россией

«Карельское авиакрыло организует летные учения Vilkku 25 на авиабазе Риссала с 10 по 13 ноября», — цитирует публикацию «Лента.ру».
Iisalmen Sanomat уточняет, что такие учения пройдут в финском регионе Кайнуу на границе с Россией. Ночные тренировочные полеты, в которых задействованы Карельское и Лапландское крылья вместе с академией ВВС, начались 20 октября. Завершатся они к январю 2026 года.
Ранее сообщалось, что в начале октября в Финляндии недалеко от границы с РФ открыли штаб сухопутных войск НАТО.
