Финские истребители начали учения у границы с Россией

Iisalmen Sanomat уточняет, что такие учения пройдут в финском регионе Кайнуу на границе с Россией. Ночные тренировочные полеты, в которых задействованы Карельское и Лапландское крылья вместе с академией ВВС, начались 20 октября. Завершатся они к январю 2026 года.