Финские истребители начали учения у границы с Россией

ВВС Финляндии проводят тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet возле российской границы. Об этом пишет Iisalmen Sanomat.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Карельское авиакрыло организует летные учения Vilkku 25 на авиабазе Риссала с 10 по 13 ноября», — цитирует публикацию «Лента.ру».

Iisalmen Sanomat уточняет, что такие учения пройдут в финском регионе Кайнуу на границе с Россией. Ночные тренировочные полеты, в которых задействованы Карельское и Лапландское крылья вместе с академией ВВС, начались 20 октября. Завершатся они к январю 2026 года.

Ранее сообщалось, что в начале октября в Финляндии недалеко от границы с РФ открыли штаб сухопутных войск НАТО.

