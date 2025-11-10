Бонус за жизнь. За что могут не платить петербургские многодетные семьи

Малообеспеченные многодетные семьи также могут дополнительно получать ежемесячную выплату в размере 18749 рублей, если третий малыш был рождён до 31.12.2022. Выплата назначается только на одного ребенка (в том числе при рождении нескольких детей одновременно) до исполнения ему трех лет. При этом семье необходимо ежегодно подтверждать право на ее получение (то есть подавать необходимые документы, когда малышу исполняется очередной полный год).