Бонус за жизнь. За что могут не платить петербургские многодетные семьи

Для них предусмотрены специальные льготы и выплаты. На что могут рассчитывать многодетные семьи — в материале spb.aif.ru.
Льгота в два клика.
С 2024 года многодетные семьи могут решить жилищные вопросы уже в год обращения. С начала года 121 многодетная семья получила квартиры, а ещё 1031 семья улучшила жилищные условия благодаря социальным выплатам. На эти цели из городского бюджета было выделено 8,7 млрд рублей. При этом исполнение плана на 2025 год достигло 91%.
«Комплекс мер поддержки включает не только содействие в улучшении жилищных условий, но и существенные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Разработанная система компенсаций позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. С начала 2025 года более 47 тысяч многодетных семей, а с учетом членов их семей — порядка 200 тысяч человек — получили компенсации по оплате жилья и ЖКУ на сумму свыше 813 млн рублей», — отметил председатель Жилищного комитета Денис Удод.
Размер компенсации устанавливается в зависимости от количества детей: 30% для семей с тремя детьми, 40% — с четырьмя-семью детьми и 50% — для семей, в которых восемь и более детей.
Льгота на ЖКХ включает в себя основные коммунальные услуги, в том числе холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, а также вывоз твёрдых коммунальных отходов, объяснила экономист Мария Фадеева. Если семья владеет жильём, ей в аналогичном размере компенсируются расходы на капитальный ремонт и оплату жилищных услуг — таких как содержание жилья, управление домом и текущий ремонт. Семьи, которые проживают в государственном жилом фонде на условиях найма, получают компенсацию платы за пользование жильём.
Чтобы оформить льготу, семье следует подать заявление в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Доступны альтернативные способы подачи: через многофункциональный центр (МФЦ) или портал госуслуг Петербурга. Срок рассмотрения заявления составляет максимум 10 рабочих дней. Отказать в предоставлении льготы могут по двум основным причинам: если у семьи имеется задолженность по оплате жилищно‑коммунальных услуг за последние три года либо если члены семьи постоянно проживают за границей.
Бонус за новую жизнь.
Малообеспеченные многодетные семьи также могут дополнительно получать ежемесячную выплату в размере 18749 рублей, если третий малыш был рождён до 31.12.2022. Выплата назначается только на одного ребенка (в том числе при рождении нескольких детей одновременно) до исполнения ему трех лет. При этом семье необходимо ежегодно подтверждать право на ее получение (то есть подавать необходимые документы, когда малышу исполняется очередной полный год).
Сейчас региональный бюджет оплачивает половину стоимости обучения ребёнка из многодетной семьи в петербургском вузе или колледже. Среди уже привычных льгот — бесплатное посещение музеев, питание в школах, проезд в общественном транспорте.
С 5 ноября 2025 года многодетные семьи Петербурга, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года, смогут получить до 1 млн рублей на погашение ипотечного кредита.
Подать заявку на федеральную выплату до 450 тысяч рублей и доплату от региона в размере до 550 тысяч рублей можно на портале Госуслуг. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2028 года. Средний срок с момента направления заявления до поступления средств на счёт банка составляет 10 дней.