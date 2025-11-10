В Башкирии обновили еще 3 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино

«Дорога Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино важна для жителей Салаватского района. Там живут более 24 тысяч человек. Эта трасса также привлекает туристов. Село Лагерево расположено на живописном берегу реки Ай. В 2022 году местные жители построили там смотровую площадку. С нее открывается великолепный вид на реку и горы. По этой дороге жители и гости республики могут добраться до летних мест отдыха и природных достопримечательностей», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.