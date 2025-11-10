В Башкирии обновили еще 3 км дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино

Участок трассы Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино в Башкирии протяженностью 3 км привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На отрезке, проходящем через село Лагерево, уложили новый асфальт, сделали водопропускные трубы и тротуары. Также специалисты смонтировали барьерные и перильные ограждения, установили дорожные знаки.
«Дорога Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино важна для жителей Салаватского района. Там живут более 24 тысяч человек. Эта трасса также привлекает туристов. Село Лагерево расположено на живописном берегу реки Ай. В 2022 году местные жители построили там смотровую площадку. С нее открывается великолепный вид на реку и горы. По этой дороге жители и гости республики могут добраться до летних мест отдыха и природных достопримечательностей», — подчеркнула министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
В сообщении отмечают, что в общей сложности за этот период предусмотрено привести в порядок три отрезка трассы Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино общей протяженностью 7,4 км. В частности, дорожники уже обновили 1,4 км проезжей части недалеко от поворота на село Лаклы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.