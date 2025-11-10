Ричмонд
В Омске после капремонта открылась школа № 79

Здание на окраине Ленинского округа было построено 62 года назад.

Источник: Комсомольская правда

В Омске после капитального ремонта открылась школа № 79. Здание, расположенное на окраине Ленинского округа, было построено 62 года назад.

Школа была капитально отремонтирована по федеральной программе. Как сообщили в облправительстве, от первоначальной постройки сохранены только фундамент и стены, все остальное пространство кардинально преобразилось.

В здании заменены кровля, окна и двери, инженерные коммуникации, обновилен фасад и входная группа. Генеральным подрядчиком объекта стало ООО «Омск Сайдинг-Инвест».

В целом капитальный ремонт по федеральной программе завершился уже в 19 омских школах. Еще в 18 школах работы продолжаются, в большинстве из них ремонт должен завершиться до конца года.