В Ростовской области чиновника оштрафовали за медленный ответ на обращение

В Кашарском районе Ростовской области чиновника местной администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения поступившего обращения (по ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Меры приняли после того, как один из жителей района направил заявление, но так и не получил ответ на свой запрос в установленные сроки.
Представители надзорного ведомства решили защитить пострадавшего и обратились в суд. В итоге медленно работающего чиновника наказали и обязали устранить нарушение. После этого заявитель все-таки получил ответ на ранее отправленное заявление.
Добавим, похожая ситуация также произошла в Каменске-Шахтинском.
