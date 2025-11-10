Ричмонд
Десять мощных вспышек случилось за сутки на Солнце — что ждать белорусам

Ученые предупредили, что на Солнце за сутки произошло более десяти вспышек — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Десять мощных вспышек случилось за сутки на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности озвучили в пресс-службе Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты заявили, что за сутки на Солнце случилось более десяти вспышек. Вместе с тем были вспышки и высшего балла Х. Они прогнозируют, что их расчетное влияние на Землю придется на 11 и 12 ноября.

Ученые прогнозируются возможные геомагнитные возмущения и не исключают магнитные бури низкого уровня. Кроме того, могут случиться новые сильные вспышки на Солнце с рисками для Земли.

