Школьники из Адыгеи стали призерами конкурса «Большая перемена»

В соревнованиях между десятиклассниками в список призеров вошли Арина Овчаренко и Дарья Жевна из школы № 17 города Майкопа. А в категории 8−9-е классы успешно проявили себя Матвей Жилин и Аким Адоньев из лицеев № 35 и № 8. Ребята получили награды в 200 тыс. и 100 тыс. рублей, которые смогут потратить на образование.