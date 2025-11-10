Школьники из Адыгеи стали призерами конкурса «Большая перемена»

Четверо школьников из Республики Адыгеи стали призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 8−10-х классов, сообщили в министерстве образования и науки региона. Состязание организовали в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В соревнованиях между десятиклассниками в список призеров вошли Арина Овчаренко и Дарья Жевна из школы № 17 города Майкопа. А в категории 8−9-е классы успешно проявили себя Матвей Жилин и Аким Адоньев из лицеев № 35 и № 8. Ребята получили награды в 200 тыс. и 100 тыс. рублей, которые смогут потратить на образование.
Финальный этап и подведение итогов шестого сезона «Большой перемены» традиционно прошли в Международном детском центре «Артек». Участие в заключительном туре приняли 1,5 тыс. школьников из 79 регионов нашей страны.
«Все финалисты достойно проявили себя в самых разных состязаниях, смогли предложить по-настоящему вдохновляющие решения. Показали, что умеют мыслить нестандартно, работать индивидуально и в команде, быть лидерами и упорно идти к намеченной цели», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.