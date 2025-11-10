Турнир по фехтованию в подмосковных Химках объединил более 400 спортсменов

Свыше 400 юных спортсменов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян в Химках, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Площадкой для состязаний стал Баскетбольный центр «Химки». За награды боролись юноши и девушки в возрасте до 15 лет, имеющие спортивный разряд не ниже второго. Поединки проходили на саблях. В общей сложности спортсмены провели более пяти тысяч встреч. Почетным гостем соревнований стали двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы по фехтованию Софья Великая.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.