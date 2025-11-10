Турнир по фехтованию в подмосковных Химках объединил более 400 спортсменов

Площадкой для состязаний стал Баскетбольный центр «Химки». За награды боролись юноши и девушки в возрасте до 15 лет, имеющие спортивный разряд не ниже второго. Поединки проходили на саблях. В общей сложности спортсмены провели более пяти тысяч встреч. Почетным гостем соревнований стали двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы по фехтованию Софья Великая.