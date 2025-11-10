Омичи просят спасти пару уток-неразлучников

Омичи из микрорайона Московка просят спасти пару уток. О неразлучных селезне и утке сообщил телеграм-канал «Новости Омска Жесть».
По словам автора поста, странная парочка нуждается в помощи из-за странного выбора места жительства. Отчего-то пернатые предпочли не отлет в теплые края и даже не ближайший водоем, а двор жилого дома по улице Моторной. На лапах птиц видны кольца.
Местные жители просят службы по охране природы или волонтеров забрать птиц, чтобы они не пострадали от собак и других угроз.
Ранее мы писали о том, что из-за поздней осени перелетные птицы не торопятся улетать на юг.