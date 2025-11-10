В Москве планируют построить более 283 км дорог и новые мосты

«На заключительном этапе находится целый ряд транспортных проектов. Например, магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, четыре из пяти участков которой уже введены в эксплуатацию. Открытие этой трассы обеспечит автомобилистов еще одним выездом на Московский скоростной диаметр и создаст прямую транспортную связь между ТиНАО и севером города. Сейчас мы также строим дополнительный участок самого МСД на юге столицы. Его ввод в эксплуатацию обеспечит прямое соединение между шестым и восьмым участками южного направления диаметра», — резюмировал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.