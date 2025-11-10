Ричмонд
В Москве планируют построить более 283 км дорог и новые мосты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 283 км дорог планируется построить в столице в ближайшие три года в рамках городской адресной инвестиционной программы. В их числе — дополнительный участок на южном направлении Московского скоростного диаметра (МСД), новые пешеходные и автомобильные мосты через Москву-реку и финальный участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: РИА "Новости"

«Высокие темпы реализации объектов дорожно-мостового строительства сохраняются в Москве с 2011 года — ежегодно мы открываем в среднем 100 км новых дорог. К 2029 году планируем ввести в эксплуатацию более 283 км, реализовав ряд масштабных проектов дорожной инфраструктуры, составляющих основу транспортного каркаса города — это Московский скоростной диаметр, Южная рокада и магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что параллельно будет продолжено развитие локальных связей между округами и районами столицы. «В частности, сейчас мы сконцентрированы на реализации проектов по реконструкции существующей улично-дорожной инфраструктуры на территориях бывших промзон, возведению путепроводов и мостовых сооружений в районах, ограниченных действующими путями железных дорог и водными преградами», — уточнил заммэра.

Отмечается, что в числе других знаковых объектов дорожно-мостового строительства, которые сейчас возводят в столице, — проектируемые пешеходные и автомобильные мосты через Москву-реку, реконструкция Новозаводской улицы и Рублевского шоссе, строительство эстакады основного хода по шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом, а также развитие улично-дорожной сети вблизи станций Московского центрального кольца.

«На заключительном этапе находится целый ряд транспортных проектов. Например, магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, четыре из пяти участков которой уже введены в эксплуатацию. Открытие этой трассы обеспечит автомобилистов еще одним выездом на Московский скоростной диаметр и создаст прямую транспортную связь между ТиНАО и севером города. Сейчас мы также строим дополнительный участок самого МСД на юге столицы. Его ввод в эксплуатацию обеспечит прямое соединение между шестым и восьмым участками южного направления диаметра», — резюмировал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.